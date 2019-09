Nach Skandal-Auftritt: Jetzt meldet sich Stenzel

Wien. Nach Ursula Stenzels Skandal-Auftritt bei einer Identitären-Veranstaltung am Samstagabend hagelt es Entsetzen und Rücktrittsforderungen. Die FPÖ versicherte, die Partei habe mit der Veranstaltung "nichts zu tun". Dabei wurde auch in Zweifel gezogen, dass es sich um eine Identitären-Veranstaltung handle. Es fände nämlich jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung zur Türkenbelagerung statt, und möglicherweise hätten sich neben Identitären auch Türken daran beteiligt, hieß es ironisch. Zudem wurde bestritten, dass Stenzel Stadträtin sei. Sie sei "ein einfaches Parteimitglied".

Das sagt Ursula Stenzel

In einer persönlichen Stellungnahme meldete sich nun Ursula Stenzel selbst zu Wort: "Ich wurde, wie in den vergangenen Jahren zu der Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung Wiens von den Türken 1683 eingeladen", beginnt Sie in einer Aussendung.

Die FPÖ-Politikerin sagt weiter: "Für mich ist die Erinnerung an dieses Datum gerade in Zeiten der Ausbreitung des politischen Islam in Europa und der Allmachtsphantasien des türkischen Präsidenten Erdogan von enormer Bedeutung." Daher habe sie auch an dieser Veranstaltung teilgenommen.

"War mir nicht bewusst"

"Dass auch Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sein sollen, war mir nicht bewusst", rechtfertigt sich Stenzel. "Hätte ich davon Kenntnis erlangt, hätte ich diese Veranstaltung selbstverständlich nicht besucht. Ich entschuldige mich dafür und möchte meine klare Ablehnung der Identitären Bewegung zum Ausdruck bringen."