Das Skandalvideo von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dürfte seine politische Karriere beenden. Wie die APA Samstagfrüh aus mehreren Quellen erfahren hat, soll er heute Mittag seinen Rücktritt erklären. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es bisher nicht. Um 11 Uhr ist Strache bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Bundeskanzleramt. – alle aktuellen Infos im LIVETICKER weiter unten.



Danach wird klar werden, ob Kurz die türkis-blaue Koalition beenden oder mit jemand anderem an der FPÖ-Spitze weitermachen will. Gerüchteweise kursierten zwei mögliche Varianten: Neuwahlen oder eine Fortsetzung der Regierung mit FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer als neuen Vizekanzler.

FPÖ bietet Hofer als Vizekanzler an

Die FPÖ will die türkis-blaue Koalition offenbar mit Norbert Hofer als Vizekanzler fortsetzen. Das hat die APA am Samstag aus Parteikreisen auf Bundes- und Landesebene erfahren. Demnach soll der Infrastrukturminister Vizekanzler Heinz-Christian Strache an der Spitze des blauen Regierungsteams ablösen. Unklar ist, ob die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz das akzeptieren.



Neuer Infrastrukturminister könnte den Informationen zufolge Generalsekretär Christian Hafenecker werden. Hafenecker ist auch Verkehrssprecher im Nationalrat.



Unklar ist nach Angaben aus FP-Parteikreisen, ob Kanzler Sebastian Kurz das akzeptiert oder trotzdem in Neuwahlen geht. Klar ist derzeit dem Vernehmen nach nur, dass Kurz nicht mit Strache als Vizekanzler weiter machen will. Das haben der APA beide Lager bestätigt. Klarheit dürfte ein Gespräch zwischen Strache und Kurz am Vormittag bringen sowie die im Anschluss angekündigten Erklärungen.



Polit-Ende wahrscheinlich

Der Inhalt des Videos, das die Süddeutsche Zeitung und Spiegel gestern veröffentlichten, könnte das Polit-Ende für Strache bedeuten:

Die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen, die sich „Aljona Makarowa“ nannte, stellt den beiden Blauen in einer Villa auf Ibiza eine Spende in Höhe von einer Viertelmilliarde Euro in Aussicht. Und deutet an, dass sie damit Schwarzgeld meint.

eines russischen Oligarchen, die sich „Aljona Makarowa“ nannte, stellt den beiden Blauen in einer Villa auf Ibiza eine Spende in Höhe von einer Viertelmilliarde Euro in Aussicht. Und deutet an, dass sie damit Schwarzgeld meint. Sechs Stunden dauert das Treffen, in dem Strache – mit Gudenus als Übersetzer – der Frau sagt: „Wenn sie die ,Kronen Zeitung‘ übernimmt drei Wochen vor der Wahl und uns auf Platz eins bringt, können wir über alles reden.“

dauert das Treffen, in dem Strache – mit Gudenus als Übersetzer – der Frau sagt: „Wenn sie die ,Kronen Zeitung‘ übernimmt drei Wochen vor der Wahl und uns auf Platz eins bringt, können wir über alles reden.“ Aufträge. Auch, was er mit „alles“ meint, sagt Strache: „Dann soll sie eine Firma wie die Strabag gründen. Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann.“

Strache war zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht Amtsträger, aber hatte eine Regierungsbeteiligung in Aussicht. Hier prüfen Anwälte, ob dies strafrechtlich relevant sei.

Strache plauderte über Spender in Millionenhöhe

Verdeckte Parteifinanzierung. Ebenso brisant: Strache redet – vor ihm jede Menge Gläser – auch über angebliche Spenden, die er von Glock (Waffenhersteller), Heidi Horten und Novomatic in Höhe von 500.000 Euro bis zwei Millionen Euro erhalten haben will. Alle Genannten dementieren natürlich heftig.

Der heutige FPÖ-Vizekanzler erklärt in dem Video, dass das Geld nicht direkt an die FPÖ gehe. Denn, so Strache auf der heimlich aufgenommenen Sequenz: „Der Verein ist gemeinnützig, der hat auch nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof.“

Das sagt Strache zum Video: Strache und Gudenus geben das Treffen gegenüber dem Spiegel zu. Strache meint, das sei „in feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre abgelaufen“. Er habe auf die „Einhaltung der Rechtsordnung hingewiesen“. 2011 ging übrigens Ex-VP-Innenminister Ernst Strasser in eine ähnliche Videofalle. Die VP feuerte ihn. Die Justiz verurteilte ihn.

Die brisantesten Passagen aus dem Video

Strache spricht Parteispenden für die FPÖ an: „Es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen. (Gudenus: „Jetzt für die Wahl?“) Jetzt für die Wahl. (…) Die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen Verein. (An Gudenus:) Du musst erklären, dass das nicht an den Rechnungshof geht.“

Parteispenden für die FPÖ an: „Es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen. (Gudenus: „Jetzt für die Wahl?“) Jetzt für die Wahl. (…) Die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen Verein. (An Gudenus:) Du musst erklären, dass das nicht an den Rechnungshof geht.“ Strache nennt angebliche Spender: „Gaston Glock (Gudenus zielt wie mir einer Pistole), Heidi Horten ist ein Beispiel. René Benko, der die ÖVP und uns zahlt. Die Novomatic zahlt alle (alle Genannten dementieren vehement Spenden an die FPÖ).

angebliche Spender: „Gaston Glock (Gudenus zielt wie mir einer Pistole), Heidi Horten ist ein Beispiel. René Benko, der die ÖVP und uns zahlt. Die Novomatic zahlt alle (alle Genannten dementieren vehement Spenden an die FPÖ). Kauf der „Kronen Zeitung“: „Wenn sie (gemeint ist die vermeintliche Oligarchin) die Zeitung übernimmt und und zwei, drei Wochen vor der Wahl zu pushen (…) dann machen wir nicht 27 (Prozent) sondern 34. Sobald sie die Kronen Zeitung übernimmt, müssen wir ganz offen reden (…) Zack zack zack, drei, vier Leute, die müssen gepusht werden –drei, vier Leute, die müssen abserviert werden.“

„Wenn sie (gemeint ist die vermeintliche Oligarchin) die Zeitung übernimmt und und zwei, drei Wochen vor der Wahl zu pushen (…) dann machen wir nicht 27 (Prozent) sondern 34. Sobald sie die Kronen Zeitung übernimmt, müssen wir ganz offen reden (…) Zack zack zack, drei, vier Leute, die müssen gepusht werden –drei, vier Leute, die müssen abserviert werden.“ Strache stellt Staatsaufträge in Aussicht: Das Erste in einer Regierungsbeteiligung ist, der Haselsteiner (Strabag) kriegt keine Aufträge mehr. (…) Dann soll sie (die Oligarchin) eine Firma wie die Strabag gründen. Weil alle staatlichen Aufträge der Strabag kriegt sie dann.“

Rechnungshof will von der FPÖ jetzt Aufklärung

Wien. Der Rechnungshof von Präsidentin Margit Kraker fordert nach der Veröffentlichung des Videos von der FPÖ jetzt Aufklärung über die Parteienfinanzierung – immerhin spricht Strache davon, Spenden nicht dem Rechnungshof zu melden. Ansonsten setzte es jede Menge Rücktrittsforderungen. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht den Kanzler gefordert: „Es ist Zeit, diesem Spuk ein Ende zu machen. Für Kanzler Kurz gibt es nur einen Weg: Der Gang zum Bundespräsidenten.“ Die Neos fordern nach Bekanntwerden der „Ibiza-Affäre“, wie der „Spiegel“ auf dem Cover titelt, schlicht Neuwahlen.

Am Freitagabend ließen "Süddeutsche" und "Spiegel" die veritable wahre Polit-Bombe platzen:

© Screenshot

© Screenshot