Nach Strache-Posting: FPÖ schießt zurück

Wien. In einem Posting hat sich heute Heinz-Christian Strache einmal mehr in Sachen FPÖ zu Wort gemeldet.

"In diesem Zusammenhang hält die Freiheitliche Partei Österreichs fest, dass Philippa Strache wegen parteischädigendem Verhalten aus der FPÖ ausgeschlossen wurde. Der Grund dafür lag in ihrer Stellungnahme im Rahmen der Bekanntgabe der Mandatsannahme, die eindeutig parteischädigenden Charakter hatte, da sie dort von Verleumdungen und einer Diffamierungskampagne durch ehemalige Parteifreunde gesprochen hatte", argumentiert die FPÖ in ihrer Entscheidung Philippa Strache aus der Partei auszuschließen.

"Strache hat alle Rechte eines Mitglieds verloren"

Die FPÖ hebt hervor, dass HC Strache als Mitglied der FPÖ suspendiert wurde, da er "Beschuldigter in einem Verfahren ist, in dem die Freiheitliche Partei Österreichs als Geschädigter geführt wird." Er solle seine Suspendierung zur Kenntnis nehmen, schließlich hätte er "alle Rechte eines Mitglieds verloren."

"Für die Bundes-FPÖ ist die Causa damit erledigt", schreibt die FPÖ in ihrer Aussendung. Zum Abschluss kontert die FPÖ die, von HC Strache vorgebrachten Vorwürfe, die FPÖ wäre frauenfeindlich, mit der Aussage, dass "es mit Susanne Fürst und Dagmar Belakowitsch zwei Klubobmann-Stellvertreterinnen im FPÖ-Nationalratsklub sowie mit Marlene Svazek eine Bundesobmann-Stellvertreterin gibt."