Nach Sturz: So geht es HC Strache

Ex FPÖ-Chef gibt Update: 'Wieder fit bis zum Aschermittwoch'

Beim Versuch, über eine Skischanze zu springen, verletzte sich Heinz-Christian Strache am Knie. Konkret traf es Innenband und Meniskus. Auf den jährlichen Familienurlaub im Osttiroler St. Jakob im Defereggental hat das vielleicht Auswirkungen, auf die Rückkehr des Ex-Vizekanzlers auf die politische Bühne aber wohl nicht.

Das erklärt Strache gestern auf ÖSTERREICH-Anfrage: "Bin bis zum Aschermittwoch sicher wieder fit." Strache plant, am 26. Februar bei der DAÖ-Veranstaltung in der Prater-Alm in Wien eine Rede zu halten. In einem Facebook-Video, gedreht im Schnee, lud er gestern dazu ein und versicherte: "Ich wurde toll versorgt, und die Veranstaltung ist nicht gefährdet."