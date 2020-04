Nach Twitter-Eklat: TV-Zwangspause für Hans Bürger

Nach Kritik einer Kollegin rastete der ORF-Star aus und beschimpfte sie. Trotz Entschuldigung hat sein Verhalten jetzt Konsequenzen.

"Einmal möcht' ich so verliebt sein wie der Hans Bürger in den Herrn Kurz!" Dieser Tweet der Journalistin Livia Klingl brachte Hans Bürger offenbar zum Platzen. "Du bist sowas von letztklassig. Schade, dass ich hier nicht schreiben kann, wie damals aus einer Sekretärin eine Redakteurin geworden ist. Aber vielleicht mach ichs ja irgenwann einmal", so der stellvertretende ORF-Informationschefredakteur.

Nach einer Klagsdrohung von Klingl entschuldigte sich Bürger zwar prompt auf Twitter und löschte kurz darauf auch sein Profil, doch nun gibt es doch berufliche Konsequenzen. Seine Chefs haben Bürger zu einer Fernseh-Zwangspause verdammt. Das berichtet der "Kurier. Sowohl Informationschef Matthias Schromm, als auch ORF-General Alexander Wrabetz würden zu dieser Entscheidung, die auf unbestimmte Zeit gilt, stehen.

An seiner Position als Innenpolitik-Chef würde sich indes nichts ändern.