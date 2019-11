Nächster SPÖ-Rücktritt: Andrea Brunner geht

Die innerparteiliche wichtige Politikerin Andrea Brunner, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der SP, legt ihre Ämter nieder. Sie sieht sich als Teil der Einsparungen.

Wien. Am Dienstag gab Andrea Brunner, die stellvertretende SPÖ-Bundesgeschäftsführerin, ihren Rücktritt bekannt. Damit ist das der zweite Rücktritt bei den Roten in zwei Tagen. Gestern dankte Schickhofer nach der Wahl-Niederlage in der Steiermark ab.

Brunner hatte die innerparteilich wichtige Position als, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin, inne. Sie fungierte als Brücke zwischen dem Parteizentrum und den Mitgliedern. Brunner war bereits unter Kern in dieser Position.

"Mein Funktionsrückzug bedeutet auch eine Einsparung – ich verzichte damit auf diesen mit dieser Funktion verbundenen Teil meines Gehalts", so Brunner.