Nazi-Schmierereien & Co.: Einbruch in grünes Bezirkslokal

Im Bezirkslokal in Wien-Landstraße wurde Freitagvormittag ein Einbruch und ein Vandalismusakt vorgefunden. Birgit Hebein zeigte sich schockiert.

Schock für die Grünen. Im Bezirkslokal in Wien-Landstraße wurde Freitagvormittag ein Einbruch und ein Vandalismusakt vorgefunden. Das Bezirksbüro wurde verwüstet und mehrere Hakenkreuze an Wände und auf Möbel geschmiert.

Die Wiener Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zeigte sich ob dieses Verbrechens schockiert. „Ich bin über diesen rechtsextremistischen Vandalismusakt mit Nazischmierereien entsetzt. Diese kriminelle Aktion verurteile ich auf das Schärfste. So etwas hat in unserer Gesellschaft keinen Platz", so die Parteichefin in einer Aussendung.

Die Polizei wurde sofort eingeschaltet und Anzeige erstattet. „Ich hoffe auf eine rasche Aufklärung“, so Hebein.