Nehammer: "Alle Österreicher sollen heimkommen"

Unser Land wird sich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus noch weiter abschotten. Innenminister Nehammer: "Keine Flüge mehr aus Spanien, Frankreich. Alle Österreicher sollen heimkommen."

Der Flugverkehr nach Österreich werde weiter massiv reduziert, berichtete Innenminister Karl Nehammer beim aktuellen Pressestatement mit Kanzler Sebastian Kurz: Zu den bisherigen Einschränkungen kommen nun auch Sperren für Flüge aus Spanien und Frankreich - also Maßnahmen, die von Medizinern und Virologen schon seit Langem gefordert worden sind.

Zur Abschottung der besonders mit der Virus-Krankheit betroffenen Gemeinden in Tirol präzisierte Nehammer: "Das Paznauntal und St. Anton am Arlberger werden abgeriegelt." Und für die jetzt dort anwesenden Touristen gilt: Sie müssen "zügig" abreisen, dabei wird ihre Identität festgestellt und sie müssen dann in ihren Heimatgemeinden in Heimquarantäne bleiben.

Neu sind auch die angekündigten genauen Kontrollen der Grenzen zu Liechtenstein und zur Schweiz. Karl Nehammer wird bei seinem Statement auch emotional: "Glauben Sie uns: Wir nehmen alle Ihre Sorgen ernst. Wir informieren Sie so, dass Sie mit Ihrem Alttag gut zurechtkommen."