Netz lacht über Filzmaiers geheimen Schlafplatz

Peter Filzmaier ist wohl der berühmteste Politologe Österreichs und tritt im Wahlkampf fast täglich als Experte auf. Dass der 52-Jährige inzwischen fast schon zum Inventar des ORF gehört, wurde nun auch bei „Willkommen Österreich“ aufs Korn genommen.

In einem kurzen Clip sieht man Filzmaier im Gespräch mit Armin Wolf. Zunächst analysiert der Politologe den Auftritt von "ORF“-Shootingstar Tobias Pötzelsberger bei Stermann und Grissemann. Am Ende des Gesprächs kommt es dann zu einem „Schluss-Gag“ von Armin Wolf. „Herr Professor, Sie können wie immer wieder in ihren Schlafsack unter dem "Zeit im Bild"-Moderationstisch, vielen Dank!" Filzmaier antwortet: "Wenn Sie es sagen, Herr Wolf ...", und verkriecht sich unter dem Tisch.

Das Geheimnis um Peter „Filzi“ Filzmaiers Schlafplatz beim ORF wurde endlich gelüftet:#zib2 #nrw19 pic.twitter.com/gqO447W0tF — Raffaela (@DieRaffa) September 17, 2019

Der kurze Clip geht nun im Netz viral. Auf Twitter lachen zahlreiche User über den gelungenen Beitrag und feierten das Video als besten "ZiB2"-Beitrag seit dem legendären Otto-Waalkes-Besuch bei Ingrid Thurnher.