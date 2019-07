Die Freiheitlichen machen derzeit mobil gegen ein Schweinefleisch-Verbot in Kindergärten. „Wer aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch isst, soll es bleiben lassen. Aber wir werden es nicht dulden, dass unsere Kinder deshalb zu einem Verzicht von Schweinefleisch gezwungen werden“, so die Freiheitliche Jugend auf Facebook. „Jedes Kind soll in den Genuss eines Schnitzels kommen“, präzisiert Bundesobmann Maximilian Krauss.

Untermauert wurde das Posting der Freiheitlichen Jugend durch ein Foto eines Schnitzels mit Pommes. Wie FPÖ Fails aufklärte, unterlief den Freiheitlichen dabei aber eine peinliche Panne. Zu sehen ist nämlich kein Schnitzel, sondern lediglich ein panierter Fisch.