Neue Details zum brisanten SPÖ-Vertrag bekannt

Wien. Der ins Gerede gekommene Vertrag zwischen der SPÖ und der Leykam AG ist noch jüngeren Datums. Abgeschlossen wurde er laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" im Februar dieses Jahres zwischen Leykam-Vorstand und Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und dessen Nachfolger Thomas Drozda mit einer Laufzeit von drei Jahren. Der Vertrag ist auf drei Jahre befristet und insgesamt fließen also brutto 720.000 Euro an die in Graz ansässige, SPÖ-eigene Firma. Der Vertrag kann aber nach 18 Monaten gekündigt werden. Ausdrücklich wird erklärt, die Vergütung sei "markt- und fremdüblich". Das müsse von den Vertragspartnern "wechselweise je nach Aufforderung" nachgewiesen werden.

Das jährliche Finanzvolumen des Vertrags sind 200.000 Euro zuzüglich 20 Prozent Mehrwertsteuer. Für dieses Geld soll Leykam der SPÖ in den Bereichen "Data Management" und "Kommunalstrategie" weiterhelfen. Bei ersterem geht es etwa um Konzepte zum Daten-Schürfen oder zur zielgruppengerechten Werbung im Online-Bereich. In Sachen Kommunalstrategie soll die Leykam die Landesorganisationen koordinieren sowie ein Konzept zur optimalen Betreuung der Partei bis hin den zu den Ortsgruppen entwickeln.

Eine Tochter der Leykam war zudem (außerhalb des Grundvertrags) für die so genannte Rot-Show zuständig, die von der SPÖ in ihrem Wahlkampf in mehreren Bundesländern durchgeführt wurde, wie "Österreich" zuletzt berichtete.

Der Leykam-Vertrag war zuletzt zum Anlass öffentlicher Debatten geworden, nachdem in einem Zeitungsbericht durch eine anonyme Quelle der Eindruck erweckt worden war, als würde Lercher, der als mögliche Alternative zur angeschlagenen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gilt, die 20.000 Euro-Monatsgage persönlich beziehen. Ob der Kontrakt überhaupt weiter läuft, ließ die Parteivorsitzende heute im "Kurier" offen: "Der Bundesgeschäftsführer (Christian Deutsch) wird alle externen Verträge prüfen und auch die Möglichkeiten, diese vorzeitig zu beenden."