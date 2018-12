Immer mal wieder überrascht die FPÖ auf ihrer Facebook-Seite mit einem kleinen Clip der fiktiven "Familie Huber". In ihren Clips propagieren die Blauen ihr Parteiprogramm und auch heuer - pünktlich vor Weihnachten - haben "Die Hubers" wieder etwas erlebt.



Im Weihnachtsspecial wird Frau Huber mitten in der Nacht von einem Geräusch geweckt. Sie versucht verzweifelt ihren Mann dazu zu bringen endlich aufzustehen. Als sich beiden dazu entschließen unten im Wohnzimmer nachzusehen, steht Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache plötzlich hinter dem Christbaum.



Auch die Frage was er denn hier mache, antwortet er: "Ich habe euch Geschenke mitgebracht". Als die Hubers unterm Baum keine finden, führt sie Strache nach draußen in den Schnee. Dort erklärt er ihnen, dass sein Geschenk die Ruhe in der Nachbarschaft sei, die im letzten Jahr seit Regierungsantritt eingekehrt sei. Durch mehr Polizisten, den Stopp der illegalen Migration und andere politische Maßnahmen im Asylwesen, die Österreich jetzt "so still" machen würden.

Hier der Clip: