Noch ein geheimes Video im Ibiza-Krimi!

Polizeieinsatz im Ringstraßen-Palais: Multimillionär W. bedroht seine Gattin, Immo-Maklerin Irena Markovic. Beim Verhör fliegt dann viel zum Ibiza-Krimi auf - auch die Existenz eines zweiten Videos.

Diese wirklich wüsten Szenen vor der Luxury-Penthouse-Wohnung im Fünf-Sterne-Hotel an der Wiener Ringstraße hätten aufgrund der Wortwahl der Hauptdarsteller aus jeder "Denver Clan"-Folge herausgeschnitten werden müssen: Der Wiener Multimillionär W. lieferte sich laut Zeugenaussagen in den frühen Morgenstunden des 14. Septembers mit der schönen Immobilienmaklerin Irena Markovic, die er erst vor wenigen Monaten geheiratet hat, ein wüstes Schreiduell. Als der superreiche Penthouse-Mieter dann auch noch versucht hat, eine Türe einzutreten, und dabei seine aus Serbien stammende junge Gattin bedrohte, rief das Hotelpersonal die Funkstreife.

Ehemann belastet Immobilienmaklerin M.

Maklerin Irena Markovic

Die Polizisten wurden hellhörig, als der Unternehmer neben ihnen immer wieder schrie, dass er "über das Ibiza-Video auspacken" werde. Weil er dabei seine Ehefrau, die erst kürzlich einen TV-Auftritt zu ihrer vermeintlichen Rolle beim Ibiza-Krimi hatte, angeblich massiv beschuldigt hat, baten die Polizisten beide Streitparteien zu einer Zeugeneinvernahme auf der Polizeiinspektion Goethegasse im ersten Bezirk und zur Kripo in der Wasagasse 20. Vorher durfte sich W. noch einige private Sachen aus seiner Penthouse-Wohnung holen, dann trat das Betretungsverbot in Kraft.

Die beiden Ehepartner wurden am Samstag, 14. September, ab 7.45 Uhr getrennt voneinander befragt, ÖSTERREICH und das Team der Investigativplattform eu-Infothek.com kennen diese Protokolle - sie zeigen Wesentliches über die Tätergruppe, die das Ibiza-Video geplant hat. Hier die wichtigsten Passagen:

"Mindestens 50 Treffen" mit Ibiza-Drahtzieher H.

- Immobilienmaklerin Irena Markovic hat gegenüber der Kripo zugegeben, bei ihrer ersten Vernehmung Ende Juni ein zweites Video zum Ibiza-Fall zurückgehalten zu haben. Diese Aufnahmen zeigen ganz deutlich den Lockvogel und auch den mutmaßlichen Drahtzieher, Detektiv H. Das Video wurde beim inszenierten "Kauf" des Grundstücks von Johann Gudenus in der Nähe von Krems gedreht. Das Innenministerium hat also seit zwei Monaten sehr gute Bilder mit dem exakten Aussehen der vermutlich vom Balkan stammenden "Oligarchin" - und unterließ jede Personenfahndung . . .

Gudenus mit Ex-FPÖ-Chef Strache

- In seiner Vernehmung belastet Multimillionär W. seine Gattin Irena Markovic schwer: Sie hätte sich vor dem Dreh des Videos auf Ibiza "mindestens 50 Mal" mit dem mutmaßlichen Kopf der Truppe, Detektiv H., getroffen. Die Treffen der beiden seien "komisch gestaltet" gewesen, sagte W. bei der Kripo: "Sie wurde von ihm alle paar Minuten umdirigiert. Sie hätte merken müssen, dass mit H. irgendwas nicht stimmt."

"Meine Frau ist Dreh- und Angelpunkt"

- Auf die Frage der Kriminalisten, welche Rolle seine Ehefrau "in der Gesamt-Konstellation um die Personen, die in der Erstellung des ,Ibiza-Videos' involviert waren, spielt", sagte der Zeuge: "Meine Frau kennt alle diese Personen. Also H. (Anm.: den Detektiv), diesen Anwalt, den Joschi, dessen Frau. Sie kennt auch die Lebensgefährtin des Anwalts (Anm.: Anwalt M.) sehr gut, diese Katia W. (Anm.: das Krone-TV-Starlet). Meine Frau war meiner Meinung nach der Dreh- und Angelpunkt."

- Und der Wiener Multimillionär plaudert auch für das mögliche Motiv der Ibiza-Gruppe interessante Details aus: Irena wäre "schon einmal mit HC Strache liiert" gewesen, bevor dieser seine jetzige Gattin Philippa kennengelernt hat. Zitat: "Deswegen war sie völlig fertig. Sicher eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis sie sich davon erholt hat." In dieser Zeit mit Ex-FPÖ-Chef Strache hätte es laut diesem Zeugen auch eine sehr enge Freundschaft mit Johann Gudenus gegeben.

Provisionsvertrag mit Ehefrau von Gudenus

- Die damit konfrontierte Immobilienmaklerin war bei der Kripo weniger gesprächig: Irena Markovic verriet allerdings, dass sie mit der Ehefrau von Gudenus "einen Provisionsvertrag abgeschlossen" hätte - sie wollte nicht aus dem "tollen" Immobiliengeschäft mit der "Oligarchin" Alyona Makarov ausgebootet werden und wollte deshalb die Gattin von Gudenus an ihrem Gewinn mitverdienen lassen. Interessantes Detail zu diesem Treffen in einem Wiener Luxushotel aus der Einvernahme: "Alyona Makarov wollte die gesamten 350 Millionen Euro in Immobilien investieren. Das wurde aber in einem Zimmer nebenan besprochen. Ich war damals nicht anwesend, weil Johann Gudenus, H. (der Detektiv), Alyona Makarov und die Gattin von Gudenus sich für zwei Stunden dorthin zurückgezogen haben."

Johann Gudenus mit seiner Frau

- In ihrer Zeugenaussage belastet die Irena Markovic auch Anwalt M., den Freund des Krone-TV-Starlets W. Wie berichtet, hat der Jurist schon vor Monaten ein Geständnis in der Ibiza-Causa abgelegt. M. hätte die Immobilienmaklerin darauf angesprochen, ob sie den Kontakt zwischen der "reichen Russin" und der Familie Gudenus herstellen könnte. Zitat aus der Zeugenaussage: "Ich habe ihm ein Angebot gemacht für eine Provision. Damals hat er gemeint, dass er das Geld nicht haben wolle, da er ohnehin genug von Alyona Makarov bekomme."

Zwei mutmaßliche Mittäter und eine mögliche Beitragstäterin, die Ex-Freundin von Detektiv H., sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft. Am Donnerstag findet die Haftprüfung statt.

Richard Schmitt