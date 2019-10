Norbert Hofer überrascht als Hündchen

Norbert Hofer hat die Social-Media-Plattform TikTok für sich entdeckt. Das Resultat: In der meist von Kindern genutzten App kann man den FPÖ-Chef jetzt mit Hundeohren-Ohren bewundern. In einem Video wünscht er so ein „tolles Wochenende“ – und das Netz ist sich nicht so ganz sicher, was es davon halten soll.

Er selbst ist aber auf den Geschmack gekommen und verwendete die Musik-/Video-App jetzt immer öfter. Sei es mit Steiermarks FPÖ-Chef Mario Kunasek oder für private Einblicke in sein Familienleben oder Ausflüge im Flugzeug.