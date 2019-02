Noten für unsere Politiker: Kurz top, 5er für Kickl

Wien. Nicht nur für Österreichs Schüler, auch für die Politik gibt’s an diesem Wochenende das Zeugnis. Auf Grund­lage der Ergebnisse der traditionellen Politbarometer-Umfrage (Wer fiel positiv/negativ auf?) hat ÖSTERREICH die Schulnoten für unsere Spitzenpolitiker errechnet (Research Affairs, 1.002 Online-Interviews, 17.–23. 1., max. Schwankungsbreite 3,2 %).

Die Spitze. Restlos zufrieden kann nur Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit diesem Zeugnis sein. Er ist eindeutig „Klassenbester“ und bekommt als Einziger einen glatten Einser. Das strahlt auf die gesamte Regierung aus: 56 % sind mit Türkis-Blau zufrieden. Auch die Sonntagsfrage führt die ÖVP an. Kopf an Kopf dahinter: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und – als Aufsteiger – Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), der mit dem Familienbonus punktet: Für beide gibt’s ein Zwei plus. Ebenfalls mit einem Gut kommt Bundespräsident Alexander Van der Bellen davon, knapp gefolgt von zwei Ministern: FP-Verkehrsminister Norbert Hofer, der mit autofreundlicher Politik gefällt, und VP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger. Für beide steht ein Zwei minus im Zeugnis.

Befriedigend. Das Mittelfeld führt Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ, 3 plus) an, der von Kanzler Kurz ziemlich die Show gestohlen wird, und reicht bis Heeresminister Mario Kunasek (FPÖ, 3 minus).

Die Vierer. Klare Verhältnisse auf den hinteren Rängen: FP-­Vizekanzler Heinz-Christian Strache holt sich (Sympathie durch Papamonat?) einen soliden Vierer, seine Sozial- und Gesundheitsministerin schafft nach mehreren Hoppalas mit Vier minus gerade noch den Klassenverbleib.

Die Fünfer. Die „Lümmel in der letzten Bank“ sind immer dieselben: JETZT-Gründer Peter Pilz wird sich wohl nie von seiner Affäre erholen. Ein Nicht genügend gibt’s aber auch wieder für Innenminister Herbert Kickl. Nach dem Wirbel der vergangenen Wochen keine Chance auf Verbesserung.

EU-Wahl: ÖVP knapp vorn

Die EU-Sonntagsfrage der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Re­search Affairs, 1.002 Befragte, 7.–23.1.) zeigt: Die ÖVP mit dem Duo Karas/Edtstadler kommt auf 27 % – exakt der Wert der letzten Wahl 2014. Die SPÖ liegt einen Prozentpunkt dahinter, die FPÖ mit 22 % auf Platz 3. Rot und Blau legen somit seit 2014 zu. Extrem stark verlieren übrigens die Grünen – sie kommen nur auf 8 %.