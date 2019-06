ORF-Anchor Wolf liefert sich Schlagabtausch mit Seherin

"Oh, Gott, wie schrecklich", schrieb Armin Wolf auf Twitter, nachdem ihn eine Seherin auf einen Tippfehler in einem ORF-Sendungs-Insert hinwies. Der Schlagabtausch begann aber früher, als Armin Wolf darauf aufmerksam machte, dass der ORF in der "ZiB2"-Überschrift gegendert hat und "Staats-Dienerinnen", statt "Staats-Diener" geschrieben hatte.

Anstatt das Lob abzukassieren, reagierte eine Leserin, indem sie Wolf auf einen Tippfehler in einer anderen Sendung hinwies. Der ORF-Star darauf: "Das glaube ich erst mit Screenshot." Ein Bild des fehlerhaften Inserts schickte ein anderer User.

"Oh, Gott, wie schrecklich. Danke für den Hinweis!", schrieb Wolf darauf.