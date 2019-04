ORF-Streit: Wolf kontert Steger-Attacke

„Ich würde ein Sabbatical nehmen, auf Gebührenzahler-Kosten durch die Welt fahren und mich neu erfinden.“ Diese Empfehlung von ORF-Stiftungsratschef Norbert Steger (FPÖ) auf oe24.TV in Richtung ORF-Moderator Armin Wolf sorgte am Sonntag für enormen Wirbel. Der ORF-Anchor reagierte prompt: „Ich bin ganz sicher, er hat dabei ausschließlich die Interessen des ORF und unseres Publikums im Auge“, so Wolf sarkastisch im Konter.

Der Aufsichtsrat-Chef des ORF legt mir eine „Auszeit“ nahe, „auf Kosten der Gebührenzahler“.

Ich bin ganz sicher, er hat dabei ausschließlich die Interessen des ORF und unseres Publikums im Auge: https://t.co/ruXLplUMrh — Armin Wolf (@ArminWolf) 28. April 2019

Der ORF-Mann bekam noch am Sonntag Unterstützung von ZDF-Starmoderator Claus Kleber: „Es klingt bizarr. Es ist gefährlich. Im Zusammenhang gelesen, ergeben die Armin-Wolf-Nachrichten eine Atmosphäre von ‚Letztes Halali‘.“

ÖVP gegen Stenzel

Indes hat ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer die Wortwahl der Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel kritisiert. Sie hatte auf oe24.TV gesagt, dass Wolf in einem „Volksgerichtshof“ auftreten könne. Dies sei aus seiner Sicht „nicht akzeptabel“, so Nehammer in der ORF-Sendung Hohes Haus. Den Rücktritt Stenzels forderte er aber nicht.