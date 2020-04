ÖSTERREICH-Umfrage: ÖVP schon knapp vor Absoluter

Die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage sorgt für ein Polit-Beben: Kurz und ÖVP so stark wie nie.

Die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz sind in den Umfragen derzeit nicht zu bremsen. In der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage des Instituts Research Affairs (1.000 Befragte, 20.–23. April) erreicht die ÖVP mit 45 % ­einen neuen Bestwert und kann gegenüber der letzten Umfrage vor 14 Tagen satte 4 % zulegen! Bei den über 60-Jährigen hätte die ÖVP mit 50 % sogar schon eine absolute Mehrheit. Auch in Niederösterreich, Tirol und Salzburg liegt die ÖVP bereits über 50 %.

Die anderen Parteien sind abgeschlagen: Die Grünen stagnieren bei 19 %, sind damit allerdings bereits deutlich vor der SPÖ auf Platz 2. Denn die Sozialdemokraten verlieren just in der Woche vor dem 1. Mai 2 % und liegen nur noch bei 16 %.

Der Rest der Opposition ist ohnehin unter ferner liefen: Die FPÖ kommt nur noch auf 10 %, die NEOS überhaupt nur noch auf 6 % (–1 %) und HC Strache würde mit 2 % den Einzug in den Nationalrat klar verpassen.

Kurz erreicht bei Kanzler-Frage neuen Rekordwert

Noch deutlicher ist der Vorsprung von Sebastian Kurz bei der Kanzlerfrage: 52 % (+2 %) der Österreicher würden ihn direkt zum Kanzler wählen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Grünen-Vizekanzler Werner Kogler kommen jeweils auf 15 %, FPÖ-Chef Norbert Hofer liegt bei 10 %.

Im Polit-Baro­meter erreicht Kurz mit einem Positiv-Saldo von 64 % (+25) ebenfalls einen neuen Bestwert. Der höchste Wert, den ein österreichischer Politiker in dieser Kategorie jemals hatte. Insgesamt bewerten 74 % (!) den Kanzler positiv, nur 10 % sehen ihn negativ.

80 % stehen hinter den Corona-Maßnahmen

Mit der türkis-grünen Regierung sind 77 % der Befragten zufrieden (27 % sehr zufrieden, 50 % eher zufrieden). Und gleich 80 % sehen das Krisenmanagement der Regierung im Kampf gegen das Corona­virus positiv (43 % sind sehr zufrieden, 37 % eher zufrieden). ÖVP- und Grün-Wähler sind sogar zu 98 % bzw. 99 % mit den Corona-Maßnahmen zufrieden.

Polit-Barometer: Kurz erreich höchsten Wert aller Zeiten

So funktioniert das ÖSTERREICH-Polit-Barometer: Research Affairs befragte 1.000 Österreicher, welcher Politiker und welche Politikerin positiv bzw. negativ aufgefallen ist. Der Saldo aus beiden Ergebnissen ergibt den Barometer-Wert. ÖVP-Chef Sebastian Kurz erreicht mit 64 % einen Rekordwert, auf Platz 2 liegt Gesundheitsminister Rudi Anschober, der mit 48 % aber schon ein bisschen zurückliegt. Der 3. Platz gehört dem Bundespräsidenten. Abgeschlagen: FP-Chef Hofer und sein Ex-Chef HC Strache.