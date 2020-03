Mit einem hypermodernen Panzerfahrzeug ist die Polizei im EU-Grenzeinsatz.

Wien/Athen. Innenminister Karl Nehammer (ÖV) schickt jetzt auch österreichische ­Polizei an die griechisch-türkische Grenze – sie wird heute, Mittwoch, im Dörfchen Dadia ankommen. Ziel ist, dass keine Flüchtlinge und Migranten auf EU-Gebiet kommen. Dabei setzt der ÖVP-Politiker auf Hightech: Neben 13 topausgebildeten Cobra-Einsatzkräften werden auch zwei Drohnen im Einsatz sein. Und Nehammer schickt auch ein gepanzertes Fahrzeug vom Typ „Survivor R II“ in den Grenzschutzeinsatz, den er selbst als „robust“ bezeichnet hatte. Tatsächlich hatten ja türkische Grenzer ihrerseits mit gepanzerten Fahrzeugen versucht, den Grenzzaun zu Griechenland einzureißen. Unterstellt sind die Cobra-Beamten der griechischen Einheit EKAM. Außerdem sind noch 14 Öster­reicher im Frontex-Einsatz.

Nehammer zu ÖSTERREICH: „Europa darf sich von den bewusst gesteuerten türkischen Provokationen an der Grenze nicht erpressen lassen. Die griechischen Behörden leisten derzeit außerordentlich viel, um die Außengrenze zu schützen.“