"Omas gegen Rechts" demonstrieren gegen WKR-Ball

Wien. Freitagabend machten sich die "Omas gegen Rechts" bereits kurz vor 18 Uhr von der Universität Wien auf den Weg zur Hofburg um sich den Gegendemonstranten des Akademikerballs anzuschließen. Laut Organisatoren der Gegendemonstration sollen rund 1.000 Personen an den Demonstrationen gegen den WKR-Ball teilnehmen. Ein Demonstrationszug – an dem auch die "Omas gegen Rechts" teilnehmen – startete gegen 18 Uhr mit LKW, Trommeln und lauten Parolen wie "Alerta, Alerta, Antifascista" in Richtung Hofburg.

