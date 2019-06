Outfit-Debatte um Grünen-Politiker löst Shitstorm aus

In der Wiener Gemeinderats-Sitzung am Donnerstag standen einige große Themen wie Klimaschutz, oder das Fördertransparenzgesetz, sowie GIS-Gebühren auf der Tagesordnung. FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer aber sorgte sich vor allem um die Kleiderwahl eines Kollegen. "Der Abgeordnete @peterkraus von den @gruenewien ist heute mit Jogginghose und Unterleibchen in der Sitzung des Wiener Landtages", twitterte dieser und heimste sich mit seiner Einschätzung viel Kritik ein.

Der Abgeordnete @peterkraus von den @gruenewien ist heute mit Jogginghose und Unterleibchen in der Sitzung des Wiener Landtages.#Kleider_machen_Leute pic.twitter.com/sb28gCVkFT — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) 27. Juni 2019

Auf dem Foto ist zwar der genannte grüne Politiker zu sehen, allerdings trägt er ein weißes T-Shirt und dazu eine helle Chinohose. Viele User im netz warfen Kohlbauer eine Fehleinschätzung vor.

Peter Kraus reagierte ebenfalls via Twitter auf die Provokation des FPÖ-Politiker: "It’s called style. You should try it". (Übersetzt: "Man nennt das Stil. Sie sollten das auch versuchen.")