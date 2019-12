Parlament: Bis zu 46 Tage Urlaub

Weil die Koalition noch nicht steht, haben Parlamentarier länger Weihnachtsferien.

Am 11. Dezember tagte der Nationalrat heuer zum letzten Mal – die nächste Sitzung ist erst am 22. Jänner. Zwar ist heute Dienstag noch Hauptausschuss und am Donnerstag Bundesrat. Die meisten Parlamentarier haben allerdings heuer bis zu 46 Tage Weihnachtsurlaub. Nur NR-Präsident Wolfgang Sobotka harrt aus und empfängt am 27. Dezember die Sternsinger. Bis Ende Jänner sind derzeit auch keine Ausschusssitzungen angesetzt. Die türkis-grüne Koalition ist noch nicht gebildet.

Sondersitzung?

Das ist auch das Risiko dabei: Wird die neue Koalition tatsächlich in der zweiten Jänner-Woche angelobt. könnte es für die Regierungserklärung eine Sondersitzung geben. Und der Urlaub schrumpfen … (gü)