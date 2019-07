Diplomatie-Streit um Carola Rackete, Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“. Nun fordert die Liste Pilz Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auf, sich für die Freilassung Racketes einzusetzen. Eine Sprecherin sagte zu ÖSTERREICH, sie würden heute einen Antrag im Parlament einbringen.

Carola Rackete:

© APA/AFP/Sea Watch/HO

Allen voran Deutschland fordert von Italien, sie freizulassen. Sie habe in einer absoluten Notlage ­gehandelt, so Entwicklungsminister Gerd Müller. Italien hatte die Deutsche festgenommen, nachdem diese mit dem Schiff eigenmächtig und ohne Anlegeerlaubnis in den Hafen der Insel Lampedusa eingelaufen war. Mittlerweile gingen mehr als eine Million Euro an Spenden bei der Hilfsorganisatioon Sea Watch ein.