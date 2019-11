Wien. Bereits seit einigen Monaten ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Casinos Austria. Peter Sidlo, Ex-FPÖ-Bezirksrat, wurde zum Finanzvorstand des teilstaatlichen Glücksspielunternehmens ernannt, obwohl ihm – laut Einschätzung eines Personalberaters – sämtliche Qualifikationen für die Ausübung des Jobs fehlen solle. Derzeit wird wegen des Verdachts auf "Freunderlwirtschaft" – bekam Sidlo den Job aufgrund einer politischen Absprache? – ermittelt.

Bereits Razzien bei Gudenus & Strache

Vor einigen Wochen fanden wegen Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit bereits Hausdurchsuchungen bei Johann Gudenus, Heinz Christian Strache und im Finanziministerium im Zusammenhang mit dem Fall Casinos Austria statt. Alle Betroffenen bestritten die Vorwürfe.

Jetzt der Paukenschlag: am Dienstagvormittag fand eine Hausdurchsuchung bei der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG statt. Helmut Kern, Aufsichtsratschef der ÖBAG, bestätigte dies gegenüber dem "Profil". Er bestätigte auch, dass die Ermittlungen in Verbindung mit der Causa Casinos stehen.

Stellungnahme der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG)

In einer offiziellen Presseaussendung bestätigt man die Razzia der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft: "Am 12. November 2019 fand in den Räumlichkeiten der ÖBAG eine Nachschau durch die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) statt."