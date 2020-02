Peter Kaiser verblüfft mit Spontan-Rap vor Schülern

Der Kärntner Landeshautmann legte vor Schülern in Feldkirchen einen denkwürdigen Auftritt hin.

Peter Kaiser (SPÖ) war am Mittwoch zu Gast bei der 10-Jahres-Feier der Ganztagesschule in Feldkirchen. Dabei sollte der rote Landeshauptmann eigentlich eine Rede halten. Doch dieses Mal war alles anders. Anstatt eines "trockenen" Vortrages gab es ein kleines Rap-Konzert. "Bei solch tollen Aufführungen bin ich nicht in der Lage eine Rede im herkömmlichen sinn zu halten. Ihr habt's mich so inspiriert, deshalb werde ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben versuchen, eine Rede zu rappen", so Kaiser.

Und sein Versuch blieb nicht unbelohnt. Nach nur wenigen Zeilen klatschten die Schüler fleißig mit. Am Ende gab es für so viel Mut und Spaß an der Sache einen kräftigen Applaus.

Wie sich Kaiser in seiner neuen Rolle als Rap-Star schlug, sehen Sie hier.