Peter Pilz übersiedelte ins Gemeindebau-Dachgeschoß

Seit 47 Jahren lebt Ex-Grün-Politiker und Liste-JETZT-Gründer Peter Pilz im Goethehof in Kaisermühlen. Über sein günstiges Wohnen im Gemeindebau musste er sich immer wieder Kritik anhören. Für seine 60-m 2-Wohnung zahlte er im Monat nur 265 Euro, das sind 4,40 Euro/m 2. Jetzt hat Pilz sich vergrößert -und nimmt damit auch allfälligen neuen Diskussionen im Wahlkampf über seine Wohnkosten den Wind aus den Segeln: "Meine Frau und ich sind in eine der neuen Dachgeschoßwohnungen im Goethehof gezogen, wohnen jetzt auf 90 m 2 Wir zahlen dafür 840 Euro im Monat, also 9,30 Euro/m 2. Das entspricht dem Mietengesetz", so Pilz zu ÖSTERREICH. Wichtig sei, dass der Goethehof sozial durchmischt bleibe: "Ein Zuhause für Alt-und Neu-Österreicher."