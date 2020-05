Petzner löst Umfrage um rassistische Begriffe auf

Der Politikberater sorgte mit seiner Aussage, dass das Coronavirus ein 'Schlitzaugenvirus' sei, Empörung aus. Auf Facebook legte er mit einer Umfrage nach.

Wien. Politikberater Stefan Petzner kritisierte am Dienstagabend auf "Fellner! LIVE" die chinesische Regierung scharf und sorgte mit einem Skandal-Sager für Empörung. Petzner sagte wörtlich: "Was mich so ärgert: Niemand fragt nach den Schuldigen." Dann folgte noch eine emotionale und laute Abrechnung Petzners mit dem "Regime" in China: "China muss bezahlen, China muss den Wiederaufbau finanzieren. China muss nach dem Völkerrecht belangt werden." Für heftige Kritik im Netz sorgte seine Aussage, dass das Coronavirus ein "Schlitzaugen-Virus" sei, so Petzner.

Petzner legte nach

Die Kritik im Netz riss nicht ab. Stefan Petzner legte aber sogar nach und startete eine Umfrage auf Facebook. "Ich schlage ein Spiel vor nach dem Wirbel um meinen Sager von "Schlitzaugen-Virus": Weil verdammt viele hier so tun als hätten sie immer schon alles besser gewusst und mich dafür um so stärker verurteilen, wisst ihr Sprachpolizisten nun sicher auch, welcher der EINE von den DREI unten stehenden Ausdrücken jener ist, der als NICHT rassistisch gilt als Bezeichnung für asiatisch aussehende Augen und sicher könnt ihr dann auch kurz erklären bitzte warum?!", schreibt Stefan Petzner nach seinem Skandal-Sager auf oe24.TV.

Auf den Seitenhieb gegen seine Kritiker folgte prompt eine kurze Erklärung der "Spielregeln" seines Postings: "Angebliche Startnummer für den einen Ausdruck der als NICHT rassistisch gilt in Kommentaren posten und in paar kurzen Worten eure getroffene Entscheidung auch gleich begründen. Ich bitte um Fair-Play: Also nicht Google-Schummeln oder schnell irgendeinen Augenarzt anrufen und fragen!". Dann die "Startnummern" seinen kuriosen Facebook-Spiels:

"Reisfresser"

"Mongolenfalten"

"Fidschi"

Das ist das Ergebnis der Umfrage

Stefan Petzner veröffentlichte heute das Ergebnis seiner Facebook-Umfrage: "Welcher dieser drei Begriff ist jener, der als einziger als nicht rassistisch gilt?" Eines zeige die Abstimmung jedenfalls deutlich, schreibt Petzner - noch bevor er das Abstimmungsergebnis bekannt gibt: "Jemanden einen Rassisten schimpfen? Das ist ganz easy! Aber selber besser sein und völlig "political correct" agieren? Schon viel schwerer!"

"Jener eine Begriff, der NICHT als rassistisch gilt, das ist nämlich, man höre und staune: "Mongolenfalten"", löst Petzner auf. Nur rund 20% hätten das als Antwort angegeben und seien damit richtig gelegen.

So erklärte Petzner den Grund für "das Spiel"