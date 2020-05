Petzners nächster Ausraster: "Reisfresser, Mongolenfalten & Fidschi"

Nach seinem Skandal-Sager auf oe24.TV legte Stefan Petzner mit einem Facebook-Posting nach.

Wien. Der jetzige Politikberater und frühere enge Mitarbeiter von Jörg Haider explodierte bei Wolfgang Fellners "Fellner LIVE!" am Dienstagabend: Stefan Petzner griff die chinesische Regierung an, kritisierte scharf das Handeln Pekings in der Corona-Krise. Der Politikberater wörtlich: "Was mich so ärgert: Niemand fragt nach den Schuldigen." Dann folgte noch eine emotionale und laute Abrechnung Petzners mit dem "Regime" in China: "China muss bezahlen, China muss den Wiederaufbau finanzieren. China muss nach dem Völkerrecht belangt werden."

Video zum Thema: Stefan Petzner hetzt gegen China Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Für heftige Kritik im Netz sorgte seine Aussage, dass das Coronavirus ein "Schlitzaugen-Virus" sei, so Petzner. Nun schreibt er in einer Klarstellung auf Facebook dazu, dass er diesen Begriff "im Sinne einer politischen Zuspitzung, Überzeichnung und Emotionalisierung" gewählt habe. Er wolle damit "auf die dahinter liegende Problematik der Rolle und Verantwortung Chinas im Konnex mit Covid-19 aufmerksam machen."

Video zum Thema: Fellner! LIVE: Stefan Petzner im Interview Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Er hatte zwar angenommen, dass es sich "um eine abwertende, negative mitunter auch beleidigende Ausdrucksform handelt." Ihm sei aber neu gewesen, dass die Beschreibung "Menschen mit Schlitzaugen" als rassistische Bezeichnung für die Bevölkerung Chinas gilt. Wenn er das gewusst hätte, hätte er die Bezeichnung keinesfalls verwendet.

Petzner legt nach

"Ich schlage ein Spiel vor nach dem Wirbel um meinen Sager von "Schlitzaugen-Virus": Weil verdammt viele hier so tun als hätten sie immer schon alles besser gewusst und mich dafür um so stärker verurteilen, wisst ihr Sprachpolizisten nun sicher auch, welcher der EINE von den DREI unten stehenden Ausdrücken jener ist, der als NICHT rassistisch gilt als Bezeichnung für asiatisch aussehende Augen und sicher könnt ihr dann auch kurz erklären bitzte warum?!", schreibt Stefan Petzner nach seinem Skandal-Sager auf oe24.TV.

Auf den Seitenhieb gegen seine Kritiker folgte prompt eine kurze Erklärung der "Spielregeln" seines Postings: "Angebliche Startnummer für den einen Ausdruck der als NICHT rassistisch gilt in Kommentaren posten und in paar kurzen Worten eure getroffene Entscheidung auch gleich begründen. Ich bitte um Fair-Play: Also nicht Google-Schummeln oder schnell irgendeinen Augenarzt anrufen und fragen!". Dann die "Startnummern" seinen kuriosen Facebook-Spiels:

"Reisfresser"

"Mongolenfalten"

"Fidschi"

x