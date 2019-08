Philippa Strache: 'Bin für Neuauflage von Türkis-Blau'

In der Sonntags-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH spricht Philippa Strache zum ersten Mal über den Start ihres Wahlkampfes kommende Woche. Die FPÖ-Tierschutzbeauftragte und Ehefrau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt als dritte Kandidatin der Wiener Landesliste an und stellt klar: "Ich bin für eine Neuauflage von Türkis-Blau. Die ­Arbeit war hervorragend. Konstruktiv und eigentlich respektvoll im Umgang. Die Österreicher haben gespürt, es geht was weiter … dabei hatten wir diese Regierung gerade mal 1 1/2 Jahre."



Ihr Ehemann und Ex-Vizekanzler, der nach dem Skandal um das Ibiza-Video zurücktreten musste, wird sie im Wahlkampf aktiv unterstützen und auch begleiten. "Er rät mir immer: "Du musst du bleiben", erzählt sie in ÖSTERREICH am Sonntag. Auf ihrer Wahlkampf-Tour will Philippa Strache "mit so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch zu kommen. Österreichweit." Ihr sieben Monate alter Sohn bleibt zuhause. "Wahlkampf möchte ich ihm nicht antun. Besonders, da wir nach allem, was war, verstärkt auf unsere Sicherheit achten."



Den Vorschlag, die Fleisch-Steuer von 10 auf 20 Prozent zu erhöhen, lehnt sie im Interview mit ÖSTERREICH am Sonntag ab. "Den Betreibern dieses Vorschlags geht es nur in zweiter Linie um das Tierwohl. Die Entwicklungen im Biosektor wären um einen ­riesigen Brocken mehr blockiert, der Markt würde sich mehr und mehr Billigfleisch holen." Strache befürchtet "viele Rückschritte für die biologische Landwirtschaft. Auf die wir, dank der Freihandelsabkommen, mehr denn je achtgeben müssen!"