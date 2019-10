Philippa pokert um Polit-Zukunft

Wien. Der „Cliffhanger“ vor dem Wochenende: Nimmt Philippa Strache ihr Mandat an und zieht ins Parlament ein oder nicht? Erst hatte sich die FPÖ am Montag nach tagelangem Poker hinter den Kulissen dazu durchgerungen, der Frau des Ex-Parteichefs den Sitz im Nationalrat zu verwehren. Ein juristisches Detail in der Nationalratswahlordnung machte den Blauen allerdings einen Strich durch die Rechnung: Die Wiener Landeswahlbehörde entschied am Mittwoch, dass Philippa ein Mandat zusteht. Nun ist sie am Zug.

Poker. Strache freilich hat es nicht eilig. Eine Woche lang kann sie sich überlegen (dann endet die Frist), ob sie als wilde Abgeordnete ins Parlament einziehen will. Die FPÖ-Spitze, die eigentlich vorhatte, mit den vom Spesenskandal gebeutelten Straches zu brechen, hat ja bereits angekündigt, Philippa nicht in den Parlamentsklub aufzunehmen.

FPÖ verliert 260.000 Euro, wenn sie Philippa rauskickt

Und Philippa Strache scheint die FPÖ wirklich bis zuletzt zappeln lassen zu wollen (zu Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung bekannt). FPÖ-Insider gehen davon aus, dass das Ehepaar Strache jetzt pokert. Möglicherweise, so glauben einige Blaue, hoffen sie auf einen Deal mit der Partei. Sprich, eine Entschädigung – z. B. in Form eines Beratervertrages – für die 8.931 Euro, die Philippa entgehen, wenn sie auf den Sitz im Nationalrat verzichtet. Ihren 9.500-Euro-Job als Social-Media-Beauftragte der FPÖ ist sie ja bereits los.

Geldfrage. Die FPÖ hat jedenfalls Interesse daran, Philippa vom Parlament fernzuhalten. Erstens will man den Straches keine Plattform bieten. Zweitens verliert die Partei über 260.000 Euro Klubförderung, wenn sie ihre 31. Mandatarin aus dem Klub kickt.

Die nächste Folge in der Seifenoper rund um die FPÖ und ihren Bruch mit den Straches gibt es spätestens am Mittwoch, wenn die Bundeswahlbehörde tagt. Bis dahin muss Philippa entscheiden, ob sie das Mandat annimmt.

