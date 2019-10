Philippas Zukunft in FPÖ noch völlig offen

Nach dem Polit-Rücktritt ihres Ehemannes stellt sich jetzt die Frage: Wie sieht die politische Zukunft von Philippa Strache aus? Sie ist Tierschutzbeauftragte der FPÖ und würde gerne, das sickerte am Dienstag durch, das ihr zustehende Parlamentsmandat annehmen.

Vorrücken?

Strache kandidierte auf Platz 3 der Wiener Landesliste, derzeit hat die FPÖ Wien aber nur zwei Fixplätze im Nationalrat. Nimmt jedoch der ihr vorgereihte Harald Stefan sein Regional-Mandat in Wien Süd an, wäre der Weg für Philippa frei. Darüber entscheidet der Wiener Parteivorstand am Donnerstag. Ex-Parteichef Strache fürchtete wohl, dass dabei seine Frau ausgebootet werden könnte. Er schreibt auf Facebook: Es sei „immer Usus“ gewesen, ein direkt ­erreichtes Regionalmandat anzunehmen – „alles andere wäre nicht nachvollziehbar“.

"Technischer Fehler" warf sie von der FPÖ-Website

Auffallend: Seit der Rede ihres Mannes war Philippa Strache plötzlich nicht mehr auf der Website der Bundes-FPÖ zu finden. Laut Partei handelte es sich dabei um einen technischen Fehler wegen eines Umbaus der Web-Präsenz. Mittlerweile ist Straches Seite wieder aufrufbar.