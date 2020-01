Der Ex-Grüne und Listengründer holt nun zum Rundumschlag aus. Das Parlament müsse vor seiner Ex-Partei geschützt werden.

Peter Pilz, einst grüner Aufdecker und mit seiner eigenen Liste bei der jüngsten Nationalratswahl gescheitert, attackiert in Sachen Ibiza- und Casinos-U-Ausschuss seine Ex-Partei. "Ist euch klar, dass euch die ÖVP gerade in politische Sicherungshaft nimmt?", fragte er am Donnerstag seine Ex-Kollegen angesichts der ÖVP und Grünen vorgenommenen Einschränkung des Untersuchungsgegenstands.



"Niemand von uns hat je daran gedacht, dass das Parlament einmal vor den Grünen geschützt werden muss. Jetzt ist es soweit", ätzte er in einem offenen Brief. Er erinnerte an die Kernaufgaben der Parlamentarier und versuchte, eine Differenz zwischen Parteiführung und Abgeordneten herbeizuschreiben: "Ihr entscheidet, wer jetzt ein Problem bekommt: Kurz mit der parlamentarischen Kontrolle oder ihr mit euren Wählerinnen und Wählern."