Pilz begeistert mit Video im Tarantino-Style

Am 6. September startet der dritte Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Vor etwa zwei Wochen hat Listengründer Peter Pilz zu einem Rundumschlag ausgeholt, als er in einer Pressekonferenz Erwägungen kritisierte, wieder auf den Flugzeug-Hersteller zurückzugreifen. Er forderte dabei dessen Ausschluss von allen Vergaben. Zudem solle Österreich auf dem Rechtsweg das Bußgeld von Airbus an Bayern einfordern, so Pilz Anfang August.



Die Staatsanwaltschaft München hatte im Februar in ihrem Verfahren einen Bußgeldbescheid über 81,25 Mio. Euro erlassen, den Airbus akzeptierte. Geht es nach Pilz, würden dadurch beide Seiten "auf Kosten der österreichischen Steuerzahler" verdienen. Deshalb wollte er per Entschließungsantrag im Parlament die Regierung auffordern, die Summe zu beanspruchen. Die Finanzprokuratur solle eine entsprechende zivilrechtliche Klage auf den Weg bringen.

Video im Tarantino-Style

Am Sonntag begeisterte Pilz mit einem Video im Tarantino-Style, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. "In 2 Wochen geht´s los, mit dem dritten Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Diesmal geht es um die Lobbyisten, um 183 Millionen Schmiergelder und um Minister, die nicht genau wissen, was sie tun. Wir klären alles auf. Wir bringen die Verantwortlichen vor Gericht. Und wir tun alles, um das Geld aus Bayern zurück nach Österreich zu holen. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Schmiergeldbrüder von Airbus in Österreich keinen Auftrag mehr bekommen. Auch wenn Kunasek schon wieder Eurocopter will...", kommentierte er zu dem Video.

Die Meinungen der Facebook-Gemeinde waren geteilt. "Sooooo gut der Spot" oder "Ich find ihn gut gemacht und ich mag Kaleo. Gute Wahl!" ist einerseits in den Kommentaren zu lesen. Aber auch "Klingt ja gut, aber was wird passieren (bei einem rechtlich leider irrelevanten U-Ausschuss)... nichts, absolut nichts... Leider", "Selbstinszenierung pur" oder "Peinliches Video" findet man in den Kommentaren.