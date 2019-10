Platter kontert Söder: 'Damit sollten sie mal aufhören'

Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist die Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der als Reaktion auf die von Tirol angekündigten Winter-Fahrverbote vom Urlaub in Österreich abriet, "lächerlich". "Die Bayern lassen sich nicht von Politikern vorschreiben, wo sie Urlaub machen", sagte Platter bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Innsbruck.

Grenzkontrollen

Auch die deutschen Urlaubsgäste würden von den Fahrverboten profitieren, denn der Ziel- und Quellverkehr sei ja ausgenommen, führte der Landeshauptmann aus. Zudem seien die Verbote marginal, für die betroffenen Ortschaften aber dennoch äußerst wichtig.

Außerdem seien die Bayern selbst für den "größten Stau, den wir haben" verantwortlich, nämlich durch die Grenzkontrollen bei Kufstein, betonte Platter. "Die Grenzkontrollen sind nicht notwendig, damit sollten sie mal aufhören und ihre eigenen Hausaufgaben machen", mahnte Platter die Nachbarn. Tirol habe vorgezeigt, wie gut Hinterlandkontrollen funktionieren.