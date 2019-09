Gudenus über den Eklat beim Video-Angriff: „Plötzlich gibt mir der Typ eine Ohrfeige!“

Johann Gudenus, Ex-Klubobmann der FPÖ, ist noch immer fassungslos – im Gespräch mit ÖSTERREICH berichtet der Ex-Politiker alles über den erneuten Video-Angriff gegen ihn, der in einem Eklat endete.

„Ich weiß wirklich nicht, was das wieder sein sollte“, schüttelt Johann Gudenus den Kopf und zeigt die Handy-Fotos von dem Pärchen, das ihn gefilmt, beschimpft und auch geschlagen hat. Mittwochnachmittag saß Gudenus im Cafe des Luxushotels Palais Coburg in der Wiener Innenstadt und wartete dort auf seinen jüngeren Bruder. „Dann kam eine Frau ins Cafe, etwa 35 Jahre alt, sah sich um und nahm sich einen Platz an einem der Nebentische. Wenig später kam dann ein Typ rein, der sich als ,Herbert‘ vorstellte und sich zu mir setzte – er sei ein Freund von einem entfernten Bekannten“, schildert der Ex-FPÖ-Klubobmann. Nach einigen harmlosen Themen wollte dieser „Herbert“ das Gespräch auf Korruption und andere strafrechtlich relevante Inhalte lenken.

Gudenus: „Dieser Typ wollte mir dazu immer wieder Aussagen entlocken. Mein Bruder, der nun bereits dazugekommen ist, nahm mich mit in die Raucherlounge des Hotels – er sagte mir, dass wir bei dem Gespräch im Cafe von der Frau am Nebentisch gefilmt worden sind.“ Dann stellten die Gudenus-Brüder das Pärchen zur Rede: „Dieser, Herbert‘ meinte nur, er sei ,ein Problemlöser, der helfen könne‘, dann verschwanden beide getrennt voneinander.“

Johann Gudenus und sein Bruder gingen dann ins benachbarte Marriott-Hotel: „Wir wollten nachsehen, ob wir die beiden Verdächtigen nochmals sehen – und ob sie tatsächlich zusammengehören.“ Tatsächlich saßen sie dicht nebeneinander an einem Tisch. In der darauffolgenden Diskussion geriet ,Herbert‘ in Rage, der wilde Streit verlagerte sich dann vor die Rezeption. „Ich filmte den Tatverdächtigen – und plötzlich schlug er mir mit voller Kraft ins Gesicht“, berichtet Gudenus.

Die bereits verständigte Funkstreife nahm den verdächtigen Mann fest. Da hörte Johann Gudenus noch etwas, das ihn wirklich überraschte: „Dieser ,Herbert‘ rief noch, dass ein Chefinspektor ,das alles für ihn regeln‘ werde. Und just dieser Chefinspektor war bei der Ibiza-Video-Hausdurchsuchung bei mir einer der leitenden Beamten . . .“

Die mögliche Komplizin ist in dem Tumult verschwunden.