Poker um Partei-Spenden

Wien. Bis Montag um 10.30 Uhr sollte eigentlich alles klar sein – dann startete der Unter-Ausschuss zum Verfassungsausschuss, der grünes Licht für strengere Regeln für Parteifinanzen geben soll. Anlass ist nicht nur das berüchtigte Ibiza-Video, in dem Ex-FP-Chef Strache von Spendenwäsche über FP-nahe Vereine fabulierte, sondern auch der Umstand, dass die ÖVP im Wahlkampf 2017 mit etwas mehr als 3 Mio. Euro (mit mehreren Großspenden von knapp einer halben Million) weit mehr Spenden lukrierte als bisher zugegeben. ÖVP-General Karl Nehammer zeigt indes auf SP-nahe Vereine, die 2017 Wahlkampf-Termine für Christian Kern organisierten – die Kosten dafür aber nicht in das amtliche Wahlkampflimit von 7 Mio. € eingerechnet wurden. SPÖ-Manager Drozda findet da auch gar nichts dabei. Im Poker im Parlament zeichnete sich Freitag ein gemeinsames rot-blaues Vorgehen ab – was VP-Mann Nehammer zur Weißglut trieb.

Spendenlimit kommt. Sicher war nur, dass Großspenden ­beschränkt werden, die SPÖ pochte auf ein Höchstlimit von 10.000 €, die FPÖ auf 30.000 € – wahrscheinlich trifft man sich in der Mitte. Ein Schlag für die ÖVP, die ja die meisten Großspender hat.

Die parteinahen Vereine sollen demnach weiter werken dürfen, Nehammer ist empört und sprach von einer „Rendi-Wagner-Kickl-Allianz der Intransparenz“. Auch die von RH-Chefin Margit Kraker geforderte strenge Rechnungshofkontrolle für Parteien dürfte nicht kommen. Frauenquote. Sehr wohl am Tisch liegt indes eine Art Frauenquote, Parteien mit weniger als 40 % Mandatarinnen soll die Förderung gekürzt werden – die SPÖ will das so wie die ÖVP, pocht aber auf 50 % …