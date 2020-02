Polit-Comeback von Gudenus

Gudenus wurde zum FPÖ-Bezirksparteiobmann in Wien-Wieden gewählt.

Die Familie Gudenus feiert ein Comeback in der Politik. Clemens Gudenus, der Bruder des ehemaligen FPÖ-Klubobmanns Johann, wurde zum FPÖ-Bezirksparteiobmann in Wien-Wieden gewählt. Gudenus ist bereits seit Juni 2019 als geschäftsführender Bezirksparteiobmann und seit Jänner 2018 als Klubobmann des FPÖ-Bezirksratsklubs in Wieden tätig.

Clemens Gudenus ist der um 14 Jahre jüngere Bruder von Johann Gudenus und der jüngste von vier Söhnen des ehemaligen FPÖ-Nationalrats Johann Baptist Carl Gudenus, der wegen Holocaustleugnung verurteilt wurde. Johann Gudenus trat bekanntlich im Zuge der Ibiza-Affäre aus allen Ämtern zurück und hält sich im Gegensatz zu HC Strache auch mit tagespolitischen Meldungen zurück.