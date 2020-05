Polit-Poker um Grenze zu Italien

Italien will seine Grenzen am 3. Juni öffnen. Für Österreich kommt der Termin zu früh.

Wien. Sonne, Strand und Pizza. Italien war vor Corona eines der beliebtesten Reiseländer überhaupt. Das südliche Nachbarland will seine Grenzen für EU-Bürger am 3. Juni öffnen. Ob auch Österreicher wieder für einen Urlaub nach Italien dürfen, diskutierten VP-Außenminister Alexander Schallenberg und sein italienischer Amtskollege Luigi Di Maio am Montag.

Danach meinte Schallenberg: „Das gemeinsame Ziel ist klar: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die volle Reisefreiheit und die Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wiederherzustellen.“ Diese könne aber nur schrittweise erfolgen. Die Öffnung der italinieschen Grenze Anfang Juni kommt für Österreich aber offenbar zu früh.

Osteuropa. Einen genaueren Plan gibt es allerdings schon mit unseren östlichen Nachbarländern. Österreich steuert mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn auf eine komplette Grenzöffnung Mitte Juni zu – das Ergebnis einer Videokonferenz, die gestern geführt wurde.

„Vorausgesetzt, dass die Zahlen sich weiterhin so positiv entwickeln wie bisher“, sagt Alexander Schallenberg. Ob die Grenzen mit allen vier Ländern zeitgleich geöffnet werden, ist noch unklar.