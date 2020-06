Polit-Prominenz wird befragt

Der Untersuchungsausschuss wartet diese Woche mit hochrangigen Zeugen auf.

Die Ibiza-Untersuchungen im Parlament versprechen an den Sitzungstagen morgen und am Donnerstag wieder spannend zu werden: Am Mittwoch wird ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz befragt, im Anschluss der zuletzt in die Schlagzeilen geratene ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid und am späten Nachmittag noch Ex-Finanzminister Hartwig Löger.

Mit bekannten Gesichtern geht es auch am Donnerstag weiter. Geladen sind Finanzminister Blümel, der Aufsichtsratspräsident der Casinos Austria Walter Rothensteiner und Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner.

Kurz soll morgen Auskunft über mögliche Postenschacher im Glücksspielbereich geben. SPÖ und Neos wollen ihn zur Offenbarung seines Terminkalenders verpflichten. Er soll sämtliche Einträge von Treffen mit Personen, die einen Konnex zum Untersuchungsgegenstand haben, offenlegen.