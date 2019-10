Polit-Streit um Studie zu Frauen-Morde

Wien. Das Blutbad von Kottingbrunn erschütterte am Wochenende das ganze Land. Der 31-jährige Samet A. tötete seine 29-jährige Ehefrau und die zwei gemeinsamen Kinder. Erschreckend: Es handelt sich bereits um den 18. Frauenmord in diesem Jahr (siehe unten). Dennoch – tobt jetzt der frühere Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) – werde eine von ihm in Auftrag gegeben Studie zu „Femiziden“ vom neuen Innenminister weiter unter Verschluss gehalten.

„Ich habe die Untersuchung der Morde und Mordversuche an Frauen im Jänner 2019 in Auftrag gegeben, um mehr Information über die Hintergründe der Täter und ihrer Beziehungen zu den Opfern zu erfahren“, schreibt Kickl in einer Stellungnahme an ÖSTERREICH. Es sei „von Anfang an“ geplant gewesen, die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Kickl fordert jetzt Veröffentlichung

Jetzt schießt Kickl sich auf seinen Nachfolger aus der Übergangsregierung, Innenminister Wolfgang Peschorn, ein: Die Erhebung sei Anfang Mai schon fast abgeschlossen gewesen. „Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass jetzt – fast ein halbes Jahr später – das Ergebnis noch immer nicht vorliegt.“ Und, so Kickl weiter: „Ich fordere Innenminister Peschorn auf, die Ergebnisse der Screen­ing-Gruppe umgehend bekannt zu machen. Ich kann mir keinen vernünftigen Grund vorstellen, der das Zurückhalten der Studie rechtfertigen könnte.“

Präsentation. Peschorn wolle das „zeitnah“in den nächsten Tagen oder Wochen tun, wie sein Sprecher nun auf Anfrage erklärt. Es handle sich dabei um „eine komplexe Studie“, die man noch einmal überprüfen wollte.

Heuer schon mindestens 18 Morde an Frauen

Laut Zählung der Frauenhäuser fielen heuer bereits 18 Frauen einem Mord zum Opfer.

Mit dem Blutbad von Kottingbrunn am Wochenende ist die Zahl der Frauenmorde in Österreich seit Jänner 2019 auf mindestens 18 angestiegen. Das ergibt eine Zählung der Medienberichte durch die Autonomen Frauenhäuser Österreich. Eine offizielle Zahl gibt es dazu derzeit nicht. Die bei weitem meisten Femizide fanden demnach heuer in NÖ statt: zehn. Vier Frauen wurden in Wien ermordet, zwei in Tirol (der Ex-Freund von Nadine H. (19) tötete sie und ihre gesamte Familie) und jeweils eine in Vorarlberg und Kärnten.

Allerdings: Auch wenn die Zahlen erschreckend sind, um einen Negativrekord handelt es sich bei weitem nicht. 2018 wurden 41 Frauen ermordet – ein großer Teil waren Beziehungstaten.