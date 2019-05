Am Freitag besuchte VP-Kulturminister Gernot Blümel, die durch ein Feuer schwerbeschädigte legendäre Kathedrale Notre-Dame in Paris.

Domdekan Patrick Chauvet führte den türkisen Minister durch die Kathedrale. Blümel zu ÖSTERREICH: „Notre-Dame in Paris zählt zu den markantesten Baudenkmälern überhaupt und ist Sinnbild unserer gemeinsamen Geschichte. Das Ausmaß der Zerstörungen ist dramatisch und macht mich sehr betroffen.“ Domdekan Chauvet meinte: „Grundsätzlich bin ich für einen Diskurs offen. Ich wünsche mir aber eine Struktur, die dem mittelalterlichen ­Charakter der Kathedrale Rechnung trägt.“ Blümel gelobt: „Österreich steht solidarisch an der Seite Frankreichs und wir werden unser Bestes tun, um zu helfen, wo wir können.“ Blümel traf in der französischen Hauptstadt auch die Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums zum Arbeitsgespräch.

(Isabelle Daniel)