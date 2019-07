Politiker zwischen Wahlkampf und Ferien

Gestern ging VP-Chef Sebastian Kurz auf die Rosshütte in Tirol. Was wie Urlaub klingt, ist freilich weiter Wahlkampf. Denn der ­Türkise wurde bei seiner Wanderung bei Seefeld von rund 800 Anhängern – so die ÖVP-Angabe – begleitet.

Nach Tirol zieht es am Montag auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie besucht dort den Landesparteirat der ihren. Am Samstag findet dann der inoffizielle rote Wahlkampfstart im Wiener Museumsquartier statt. Danach geht es für die Rote weiter mit ihrer zweiten Bundesländertour. Anfang August fährt sie dann mit Mann und Töchtern nach Italien, um am Meer etwas Energie aufzutanken. Das macht Kurz auch, allerdings zieht es ihn nach Kalifornien. Wo er zunächst privat urlaubt, bevor er sich dienstlich Internetgiganten à la Netflix anschaut.

Kurz möchte dann noch in Südtirol wandern. Das wird Rendi-Wagner in der Steiermark machen, wo sie ihren Wahlkampf fortsetzt.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger urlaubt im Ausseerland. Grünen-Boss Werner Kogler setzt sich in den Zug Richtung Italien ohne ­fixes Ziel. Er will dort aussteigen, wo es ihm gefällt. Und FPÖ-Chef Norbert Hofer fliegt seine Familie selbst in den Urlaub an der kroatischen Adriaküste.