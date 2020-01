Polizeipferde ins Ausland? Tierschützer wittern ''Skandal''

Wien/Niederösterreich. Jetzt hat sich das Schicksal der Polizeipferde geklärt. Seit November 2019, als das Projekt "Berittene Polizei" eingestellt wurde, suchte man im Innenministerium für eine Lösung um die Pferde. Jetzt haben sie ein neues Zuhause gefunden. Die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger und die Leiterin der Spanischen Hofreitschule Sonja Klima haben bereits am Sonntag drei Pferde im Trainingszentrum Heldenberg in Empfang genommen. Die restlichen sechs Pferde werden in nächsten 1-2 Wochen überstellt.

Bernhard Treibenreif vom Innenministerium: "Für das BMI ist das eine sehr gute Lösung. Die Pferde sind gut betreut, bis wir sie verkauft haben, die bisher für dieses Projekt abgestellten Polizistinnen und Polizisten stehen wieder für den normalen Polizeidienst zur Verfügung."

"In den nächsten Monaten sollen die Pferde verkauft werden. Sie sind sehr gut ausgebildet, es gibt Interesse von berittenen Polizei-Einheiten aus mehreren EU-Ländern."

Dass die Tiere jetzt ins Ausland verkauft werden sollen, ist für David Fenzl vom Verein gegen Tierfabriken eine Frechheit. "Es ist ein Skandal. Die Pferde werden einfach von einem Land in das andere verkauft, getauscht, verschenkt, als ob sie keine sensiblen Lebewesen wären. Niemand in der Politik scheint das Tierschutz-Debakel, das sich hinter dem gescheiterten Projekt der Polizeipferde verbirgt, zu begreifen", schimpft er.

Er sieht die Kompetenzen in der Causa an der ganz falschen Adresse angesiedelt. "Die Tatsache, dass die Entscheidung über den Verkauf der Pferde von Landwirtschafts-, Innen-und Verteidigungsministerium und nicht vom Tierschutzminister getroffen wurde, zeigt ganz klar, dass den Damen und Herren in den Ministerien ein politisches Faktum entgangen zu sein scheint: Tiere sind keine Ware!“, so Fenzl. Gleichzeitig nimmt er Minister Rudolf Anschober von den Grünen in die Pflicht. "Tierschutzminister Rudolf Anschober wird dringend ersucht, seiner Verantwortung nachzukommen und den Prozess zu begleiten", fordert der Tieraktivist. Gleichzeitig fordern sie alle Beteiligten zu einer tierschutzgerechten Lösung im Fall der Polizeipferde auf.



Hofreitschul-Chefin Sonja Klima sieht hat hingegen keine Bedenken und freut sich, dass die Tiere in der Übergangsphase in Heldenberg: „Das Trainingszentrum am Heldenberg bietet ideale Bedingungen. Hier sind schon rund 60 Pferde aus unserer Reitschule untergebracht und trainieren hier. Die Polizeipferde werden hier betreut und natürlich auch bewegt.“