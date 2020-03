Quarantäne: Corona-Alarm bei Thomas Drozda

Der SPÖ-Politiker soll zwei "relevante Personenkontakte" im SPÖ-Klub gehabt haben, die Grund zur Quarantäne geben. Derzeit gibt es aber noch keinen positiven Test.

Jetzt könnte es einen ersten Abgeordneten getroffen haben. SPÖ-Mandatar Thomas Drozda hat sich in Selbstisolation begeben. Wie "ZiB"-Anchor Martin Thür getwittert hat, habe er zwei "relevante Personenkontakte" - übrigens beide aus dem SPÖ-Klub - gehabt. Ein positives Testergebnis auf Corona liegt noch nicht vor.

Jetzt isolierte er sich selbst und begab sich als Vorsichtsmaßnahme in Heimquarantäne. Besonders pikant: Drozda nahm am Wochenende auch an den Parlamentssitzungen teil. Nun sei man bemüht, rasch Klarheit zu schaffen.

Grund zur Sorge traten nach dem Ski-Urlaub in Lech am Arlberg auf. Wie am Dienstag bekannt wurde, wurde die gesamte Vorarlberger Arlberg-Region unter Quarantände gestellt.