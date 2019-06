Rauchverbot-Pläne: Jetzt startet Aufstand der Wirte

Ob es diesmal kommt, hängt von der Zustimmung der ÖVP ab. Auf die wird aber nun Druck seitens der Gastronomie gemacht. So erklärt Peter Dobcak von der Wirtschaftskammer Wien, dass ein "vorschnelles Einführen besonders in Städten große Probleme bringen" würde. Er fürchtet Auswirkungen auf den Anrainerschutz, weil Raucher dann vor die Türe gehen würden, sowie vorverlegte Sperrstunden. Für Beibehaltung der jetzigen Regelung spricht sich auch Praterdome-Chef Roger Pfister aus. Der Wiener Nachtklub-Besitzer geht davon aus, dass er sonst wöchentlich bis zu 6.000 Gäste zum Rauchen nach draußen schicken müsste. Pfister fordert eine Lösung wie in Deutschland mit zeitlich begrenzten (22 bis 6 Uhr) "Indoor-Raucherlounges".