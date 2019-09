'Redeverbot' für Van der Bellen beim Klima-Gipfel

Drei Minuten durften nur jene Politchefs sprechen, die neue, konkrete und mutige Klimapläne vorzustellen haben. Und nur 66 Länder der 193 Mitgliedstaaten erfüllen derzeit die Kriterien zur Klimaneutralität. Österreich ist (vorerst) nicht dabei.

Laut Bundespräsident Alexander Van der Bellen gehören wir „im Moment eben noch nicht zu den ‚Prime Leaders‘“: „Wir wissen aber, was zu tun ist und wie wir es tun können. Wir müssen die CO2-Emissionen in den nächsten 30 Jahren auf null reduzieren“, so Van der Bellen: „Wir müssen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas aussteigen.“ Er sei aber optimistisch, dass das gelingen wird, denn Österreich habe gute Voraussetzungen und viele innovative Firmen.

Eine Rede hielt VdB letztlich aber beim „Leaders for Nature and People Event“ vor Staats- und Regierungschefs, eine ­Nebenveranstaltung des Gipfels. (wek)