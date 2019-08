Heftige Unwetter zogen auch am Montag wieder über Österreich. Am Abend erwischte es dann auch die Hauptstadt. Mega-Sturmböen und sintflutartige Regenfälle über Wien sorgten für Chaos. Binnen Minuten waren die Straßen in der Inneren Stadt überflutet. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Im Laufe des Abends kam es immer wieder zu Schauern in Wien, die zwar nicht so heftig ausfielen, aber auch ihre Probleme mit sich brachten. Betroffen waren zum Beispiel auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger. Die Interviews finden im beschaulichen Garten eines Heurigen in Wien statt. Die Kulisse ist freilich schön anzusehen, während eines Wolkenbruchs aber denkbar ungünstig. Und so sollte es passieren, dass während des Live-Gesprächs schon erste Tropfen zu spüren waren. Beide gaben sich zu Beginn noch tapfer. "Des halt ma schon noch aus", hieß es beispielsweise. Dann wurde der Regen aber immer stärker und Meinl-Reisinger und Pötzelsberger ergriffen die Flucht. Dabei sorgten sie aber ungewollt für Lacher, als sie sich gegenseitig - höflich wie beide sind - das Wasser mitnehmen wollten, ehe der Regisseur ihnen zuflüsterte, dass drinnen bereits eines bereit steht.

Video zum Thema Regen unterbricht Meinl-Reisingers Sommergespräch

Harte Kritik an Türkis-Blau

Zum Glück war man auf ein solches Szenario gut vorbereitet. Im Inneren wurde dann prompt an einem Tisch Platz genommen und das Interview fortgesetzt. Inhaltlich übte die Neos-Chefin scharfe Kritik an der geplatzten türkis-blauen Koalition. Sowohl ÖVP und FPÖ betonen stets die politischen Erfolge der Koalition. Eine Ansicht, die Meinl-Reisinger keinesfalls teilt. Für sie hat sich in dieser Regierungszeit nichts zum Besseren gewandt. "Es hat sich nichts verbessert - von der Bildung, über die Ökologisierung bis zu den Wartezeiten in den Ambulanzen. Es war alles nur Show, Show, Show", sagt sie. Die Neos wollen dies mit einem "echten Generationenvertrag" ändern.