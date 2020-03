Regierung: Parks und Spielplätze bleiben derzeit weiter offen

Trotz Ausgangsbeschränkungen waren am Mittwoch noch tausende Menschen in den Wiener Parks unterwegs. Jetzt hat die Regierung verkündet: Die Parks und Spielplätze bleiben weiterhin offen.

Das warme Frühlingswetter ist der Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht gerade förderlich. Am Mittwochnachmittag waren in vielen Parks Wiens insgesamt Tausende Menschen unterwegs. Auf den Steinhofgründen am Wilhelminenberg in Wien-Ottakring war wegen des Andrangs die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens einem Meter auf den Hauptwegen nicht möglich.

Bei einer Livestream-Pressekonferenz am Mittwoch gab die Regierung nun bekannt, dass die Parks und Spielplätze derzeit weiterhin geöffnet bleiben würden. Man appelliere jedoch an die Bevölkerung, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten und sich nicht in Gruppen aufzuhalten.

Mittwoch: Massen unterwegs

Es waren Menschen aus allen Altersgruppen - von ganz jung bis ganz alt - auf den Beinen. Sportler, Familien, Paare, aber auch etliche Gruppen von Jugendlichen wurden gesichtet. Auch die Wälder rund um die Steinhofgründe waren bevölkert wie nie. Die meisten Menschen versuchten zwar einander auszuweichen, auf den Gehsteigen und auf den Hauptspazierwegen war das aber angesichts des Andranges oft unmöglich oder artete in einem Spießrutenlauf aus.

Massen an Jugendlichen vor der Karlskirche

Vor der Karlskirche in Wien-Wieden hielten sich am Nachmittag Massen an Jugendlichen auf, am Donaukanal lagen Menschen in der Sonne. Auch das Alte AKH im Bezirk Alsergrund war laut einer Augenzeugin sehr gut besucht. Auf der Alszeile in Hernals stieß ein APA-Mitarbeiter auf "so viele Läufer wie noch nie". Auch viele Familien bzw. Mütter waren mit Kindern unterwegs.

Im Helmut-Zilk-Park beim Hauptbahnhof in Favoriten war in Anbetracht der Ausgangsbeschränkungen ebenfalls viel los. Die Personen waren jedoch meist allein oder maximal in Dreier-Gruppen anzutreffen. Eltern spazierten mit Kinderwagen, Hundebesitzer mit ihren Tieren, aber auch Ball wurde gespielt und Jogger und Inline-Skater genossen das frühlingshafte Wetter.

Auch in Floridsdorf war im Vergleich zum Vortag mehr los auf der Straße, aber insgesamt waren wenig Passanten unterwegs. Vor allem Menschen mit Kindern wurden gesichtet, aber alle nur zu zweit, maximal zu dritt, und immer in Respektabstand zueinander, berichtete eine Augenzeugin. "Aber man merkt, dass die Leute hinaus müssen, überhaupt mit Kindern", sagte sie zur APA.

Bei umzäunten Parks wie dem Volksgarten oder dem Schönbrunner Schlosspark waren die Tore versperrt, um Spielplätze wurden Absperrbänder angebracht. Die Menschen in Österreich sind zwar zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie seit Montag angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben, aber man darf das Haus nicht nur für die Arbeit, den Einkauf oder Hilfe für Andere verlassen, sondern auch zum Spazierengehen - allein oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Bei Verstößen gegen die Regeln kann die Polizei streng strafen.

Polizei warnt vor "ausgedehnten Freizeitaktivitäten"

Die Wiener Polizei hat die Bevölkerung am Mittwochabend wegen des grassierenden Coronavirus dazu aufgerufen, das Frühlingswetter nicht "für ausgedehnte Freizeitaktivitäten im Freien" zu nutzen. Die Ausnahmeregelungen der Verordnung zur Eindämmung der Infektionskrankheit "gestatten Wege an der frischen Luft, bevor Ihnen zuhause die Decke auf den Kopf fällt", stellte die Exekutive auf Facebook klar.

"Sie sind jedoch nicht für ausgedehnte Freizeitaktivitäten im Freien gedacht, wo Sie potenziell mit unzähligen Menschen in Kontakt kommen." Aus mehreren Bezirken der Hauptstadt hätten Kollegen von großen Personengruppen in Parks und Naherholungsgebieten berichtet. "Wir wissen, das derzeitige Frühlingswetter macht es besonders schwer, zuhause zu bleiben. Tun Sie es bitte trotzdem, Ihrer Gesundheit und der anderer zuliebe!"

Detaillierter hielt die Polizei zudem fest: "Die derzeitige Verordnung erlaubt Spaziergänge im Freien oder alleine oder mit Personen, die gemeinsam im Haushalt leben. 1 Meter Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten! Ausgedehnte Familienausflüge, Picknicks, Radtouren etc. sind hiervon nicht erfasst und behindern die behördlichen Versuche, COVID-19 wirksam einzudämmen und Leben zu retten. BITTE BLEIBEN SIE ZUHAUSE!"