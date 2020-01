Regierungsmannschaft der Grünen ebenfalls abgesegnet

99,25 Prozent der Delegierten stimmten zu.

Wien. Das Regierungsteam der Grünen hat am Samstag beim Bundeskongress der Partei die Zustimmung der Delegierten erhalten. 99,25 Prozent zeigten sich mit der Wahl von Werner Kogler als Vizekanzler, Leonore Gewessler als Umwelt- und Infrastrukturministerin, Rudolf Anschober als Sozialminister, Alma Zadic als Justizministerin und Ulrike Lunacek als Staatssekretärin für Kunst und Kultur einverstanden.

Es gab nur eine Gegenstimme, eine Enthaltung und 263 Stimmen für das grüne Team. Davor hatten sich die künftigen Minister zu einer Art Vorstellung auf der Bühne eingefunden. Werner Kogler, der als Vizekanzler auch die Agenden Sport, Beamte und Kultur übernimmt, hielt sich kurz und sagte lediglich, er freue sich auf diese Aufgaben. Seine neue Staatssekretärin Ulrike Lunacek pflichtete ihm bei.

Leonore Gewessler geht mit großem Respekt und mit großer Demut an ihre neue Aufgabe als Umwelt- und Infrastrukturministerin heran, sagte sie. Sie sei kämpferisch und habe einen langen Atem und möchte sich gemeinsam mit dem Rest der Grünen für das "tolle Klimaprogramm" einsetzen.

Alma Zadic zeigte sich bei ihrer Vorstellung vor den Delegierten bereit, als Justizministerin zu kämpfen. Sie kündigte an, es werde einen Unterschied machen, dass es eine Ministerin gibt, die nicht als österreichische Staatsbürgerin geboren wurde.

Mit "Sozialministerium, oh Gott", begann der bisherige Landesrat Rudolf Anschober seine Bewerbungsrede vor den Anwesenden. "Das ist ein riesiges Ressort", sagte er mit Blick auf die Agenden Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Er möchte auf Dialogbereitschaft setzen und ein "Ministerium für den Zusammenhalt in Österreich" kreieren, kündigte Anschober an.

Kogler bedankte sich im Anschluss an die Abstimmung für den Rückhalt in der Partei und richtete seinen Blick in die Zukunft: "Es wird eine neue Welt werden, aber es wird eine grüne Welt sein."