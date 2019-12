Rekord-Hoch für VP & Grüne

Die türkis-grünen Koalitionsverhandlungen bringen beiden Parteien ein Umfragehoch.

Wien. Während SPÖ und FPÖ umfragemäßig historische Tiefstwerte verzeichnen – schweben die ÖVP und die Grünen in der Bevöl­kerungsgunst in lichten Höhen: In der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.002 Online-Interviews, 29. 11. – 5. 12., maximale Schwankungsbreite: 3,2 %) erreichen beide Parteien ­Rekordwerte.

© oe24 Traum-Umfragewerte für ÖVP & Grüne

Sonntagsfrage: Wäre morgen Sonntag eine Nationalratswahl – die ÖVP käme auf 39 % – das ist der beste Wert, der seit der Übernahme von Sebastian Kurz im Mai 2017 gemessen wurde. Bei der Nationalratswahl hatte die ÖVP noch 37,5 % erreicht. Und auch die Grünen liegen besser als bei der Wahl am 29. September: Hatten Sie damals 13,9 % – so kommen sie in der Umfrage sogar auf 16 %. Damit haben sie die FPÖ (14 %) überholt und duellieren sich mit der SPÖ sogar um Platz 2.

© oe24 Türkis-Grün ist immer noch die beliebteste Koalition

Koalition: Gleichzeitig bleibt die türkis-grüne Koalition die beliebteste Regierungsform: 30 % wollen sie, 23 % sind für eine Neuauflage von Türkis-Blau, 13 % für eine Koalition ÖVP-SPÖ und nur 8 % für eine türkise Alleinregierung. Sieht man sich die Vorlieben der Parteimitglieder an, so erlebt man eine Überraschung: 83 % der Grün-Mitglieder sind für eine Koalition mit der ÖVP – das erhöht natürlich den Druck auf Grünen-Chef Werner Kogler, eine Einigung mit Sebastian Kurz zu finden. Auch 40 % der ÖVP­ler sind für die türkis-grüne Koalition.

© oe24 2/3 glauben an ein Zustandekommen einer ÖVP-Grün-Koalition

Sicher: Dass diese auch wirklich zustande kommt – da ist sich inzwischen eine klare Mehrheit von 67 % – also ziemlich genau zwei Drittel der Befragten – sicher, nur 33 % glauben, dass nichts daraus wird.